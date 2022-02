Quasi 700mila euro al Biellese per gli interventi di ripristino delle opere pubbliche danneggiate dall’alluvione del 2019

«Una nuova tranche di finanziamenti che permetterà di proseguire con l’azione di tutela dei nostri territori che la Regione a maggioranza Lega ha messo in cima alla sua agenda politica» dichiara il consigliere regionale biellese Michele Mosca. «Grazie a questi fondi, all’efficace azione dell’assessore Marco Gabusi con il Ministero e al lavoro della II Commissione del Consiglio regionale del Piemonte presieduta dal collega Mauro Fava, potremo intervenire su strade, ponti, edifici pubblici e altre infrastrutture colpite dall’alluvione che nell’ottobre del 2019 ha flagellato la nostra provincia. Un nuovo stanziamento al quale ne seguiranno altri, permettendo di continuare con lo scorrimento della graduatoria e di rispondere così alle difficoltà che devono affrontare quotidianamente i sindaci sul territorio e alle richieste che arrivano dalle nostre comunità, in un periodo di repentini quanto allarmanti cambiamenti climatici».

Il contributo più importante, pari a 125mila euro, andrà alla Provincia di Biella per un intervento di ripristino della viabilità sulla SP 232/B "Baltigati-Curino".

Per quanto riguarda i Comuni, ad Ailoche sono destinati 50mila euro per il ripristino della viabilità pedonale comunale di accesso alla Frazione Piasca; ad Andorno Micca 50mila euro per interventi di sistemazione idrogeologica del bacino rio Turil a monte dell’abitato; a Campiglia Cervo 25mila euro per far fronte al franamento del versante prossimo alla strada comunale (da SP 100 a frazione Rialmosso); a Coggiola 7mila euro per intervenire sul movimento franoso lungo la strada comunale pedonale in frazione Fervazzo; a Cossato 60mila euro per interventi di messa in sicurezza della viabilità comunale tra Castellengo e Candelo; a Curino 20mila euro per interventi di regimazione acque superficiali e di messa in sicurezza della strada comunale Peuto; a Magnano 10mila euro per interventi di manutenzione idraulica sulla sponda destra del Rio Val Sorda in località Cascina Molina Valle; a Masserano 20mila euro per il consolidamento del versante di sottoscarpa della viabilità comunale in fregio al torrente Ostola; a Mezzana Mortigliengo 50mila euro per un intervento di disgaggio e realizzazione di un muro di contenimento lungo il versante in frazione Modalforno Superiore; a Pettinengo 17mila euro per interventi di regimazione acque superficiali e di messa in sicurezza della strada comunale in via per Zumaglia e sulla strada comunale della Rovella; a Portula 50 mila euro per sistemare il franamento di versante prossimo alla strada comunale frazione Gila; a Pray 65mila euro per il consolidamento del versante con interventi di ingegneria naturalistica (palificate doppie e semplici) e la realizzazione di una barriere di trattenuta in prossimità delle abitazioni e regimazione acque superficiali; a Rosazza 20mila euro per il ripristino della viabilità pedonale tra "Case Vittone e loc. Fornaca"; a Salussola 20mila euro per la realizzazione di opere di regimazione del nodo idraulico Bastia della roggia Garonna; a Strona 15mila euro per il consolidamento del versante e la regimazione delle acque superficiali in Frazione Gronda; infine a Valdilana 80mila euro per lo smottamento avvenuto in loc. Vioglio di Soprana.