Provincia, oltre 16 milioni di euro per il raddoppio della Trossi

In consiglio provinciale approvato il DUP per il raddoppio della Trossi - Foto Alessandro Bozzonetti

Nell'ambito della discussione sul Documento Unico di Programmazione 2022-2024 (poi approvato con 5 voti favorevoli e 6 astenuti) durante il consiglio provinciale di mercoledì 9 febbraio, il focus è stato le infrastrutture che l'ente provinciale intende realizzare nei prossimi mesi.

“Proprio in questi giorni – relaziona il presidente della Provincia di Biella Emanuele Ramella Pralungo - abbiamo ricevuto una sollecitazione da parte dell'Unione Province Italiana per un'analisi sulle infrastrutture ritenute necessarie da parte nostra, indicando 2 opere che dobbiamo realizzare noi e 2 di altri enti”.

“Quanto a queste ultime due, – continua Ramella Pralungo – abbiamo chiesto l'allargamento della strada che collega Cascina Donna alla tangenziale di Cossato, di proprietà di Anas: abbiamo un accordo con la Regione Piemonte che si è impegnata a finanziare l'analisi progettuale per il raddoppio dell'arteria da consegnare poi alla stessa Anas. Inoltre un intervento forte di RFI per l'elettrificazione della linea ferroviaria Biella-Novara”.

Le opere che realizzerà la Provincia sono il raddoppio complessivo della Trossi e il completamento del Maghettone. “Sul primo – spiega il presidente – abbiamo chiesto, d'accordo con UPI, al Ministero delle Infrastrutture un finanziamento di oltre 16 milioni di euro, comunicando allo stesso Ministero la suddivisione dell'opera in lotti, e sollecitando il primo lotto sui cui abbiamo già un fondo di rotazione per la progettazione”.

“Il completamento del Maghettone, per cui speriamo di assegnare la progettazione entro fine mese, – conclude Ramella Pralungo – riguarda il collegamento tra la fine attuale del Maghettone a Cerrione alla bretella della Lancia e quindi all'autostrada. Noi abbiamo previsto un finanziamento per il 60% dell'opera e, per il resto, chiediamo al Ministero fondi che poi torneranno allo Stato dal PNNR”.