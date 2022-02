L'opinione di Carlo Piacenza: “Sull'energia, è mancata una visione strategica per il nostro Paese”

“E’ stato perso tempo prezioso per situazioni poco importanti rispetto ad un PNRR che ci stiamo mangiando con i rincari energetici energetici”. A entrare nell'argomento tra i più discussi di questi giorni è l'imprenditore biellese Carlo Piacenza, AD del marchio F.lli Piacenza, secondo il quale l'Italia, non ha mai considerato adeguatamente e specialmente nell’ultimo periodo, fonti alternative energetiche.

“Purtroppo, si è perso tempo per cose meno importanti che ormai erano già chiare sin dall'inizio dell'anno, vale a dire i rincari dell'energia, delle materie prime e della logistica. Per fortuna noi del tessile non siamo così esasperatamente “energivori”, per cui tutti questi rincari ci hanno portato a degli aumenti di listini che sono ancora tutto sommato accettabili, anche se discutibili. La mia preoccupazione riguarda anche un eventuale blackout dell'energia, che, nel caso dovesse accadere, bloccherebbe completamente la produzione”.

“Oggi l'Italia – continua Piacenza – è il secondo paese europeo per capacità produttiva, valore che la dice tutta sulla capacità degli italiani. Ma la mancata visione strategica che doveva accompagnare la crescita produttiva ci ha inevitabilmente messo nelle mani dei russi o di altri paesi fuori dall'Europa per l'approvvigionamento di gas ed energia. E questo, oggi, fa veramente paura perché non siamo assolutamente attrezzati per altre soluzioni. In trent'anni anni non siamo stati capaci di trovare alternative alla dismissione delle centrali nucleari e nemmeno in maniera ordinata. Non è un segreto che ci sono ancora tantissime scorie radioattive in giro per l'Italia, e nonostante questo, andiamo a comprare l'energia nucleare perché qualcuno la produce ancora nei paesi limitrofi. La conseguenza, inevitabile, e che se oggi dovesse scoppiare una guerra noi non abbiamo “un piano B”, e siamo dunque nelle mani di Dio”.

Per Piacenza, se dovesse mai verificarsi l'interruzione della distribuzione di gas, i riflessi sulle aziende sarebbero decisamente preoccupanti, molti imprenditori sarebbero costretti a chiudere.

“Per quanto ci riguarda - continua l'imprenditore - oltre un anno fa, nonostante non ci fosse ancora questa emergenza, abbiamo installato un fotovoltaico su tutta la lunghezza del tetto. Era stato pensato per avere sempre più energia Green così come la pensiamo un po' tutti oggi, per migliorare la nostra esistenza e il proprio buon vivere. Oggi, è una carta in più, ma non è di certo sufficiente per garantirci l'autonomia elettrica”.