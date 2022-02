Biella Corse: riprende a pieno ritmo l'attività

E’ ripresa a pieno ritmo l’attività agonistica di Biella Corse. Questo fine settimana due equipaggi e un navigatore della scuderia hanno preso parte all’ottava edizione della Ronde della Val Merula, che si è corsa in Liguria, nell’entroterra di Andora (provincia di Savona).

Ronde Val Merula

“Prima gara e prima vittoria di classe” ha commentato al termine il “team manager” di Biella Corse, Alberto Negri. Giovanni Chisci e Fabrizio Filicicchia, infatti, al debutto in gara con le insegne della Scuderia, con la loro piccola Peugeot 106 RC5N hanno vinto la classe N2 1600, piazzandosi al secondo posto del gruppo RC5N e al 40° della classifica assoluta. “Tutto è andato bene e ci siamo molto divertiti” ha commento al termine il pilota; “purtroppo quest’anno il budget è molto ristretto e non so quando potremo tornare a correre”. “E’ un peccato” aggiunge Negri “perché sono stati davvero bravissimi. Hanno dominato tutte le speciali meritandosi davvero la vittoria!”.

Molto sfortunato, invece, il secondo equipaggio Biella Corse in gara, composto dai fratelli Emanuele e Simone Savio su Citroen DS3 VTI RC5N. A causa di un’uscita di strada durante lo “shakedown” per loro il rally non è nemmeno cominciato. Tutto bene invece per il navigatore Biella Corse Stefano Bruno-Franco, che ha gareggiato con il pilota Simone Celegato su di una Ford Fiesta RC4N. Hanno chiuso al 51° posto assoluto, venticinquesimi di gruppo RC4N e diciannovesimi della classe RALLY4 2000a/1300t.

“Bella gara” ha commentato il navigatore al termine “anche se il mio pilota ha più esperienza nelle gare in salita che nei rally. Siamo partiti per “dire la nostra” e conoscere la macchina e, nonostante il tracciato fosse infido, è andato tutto bene!”.

I programmi della Scuderia

“Ora” aggiunge Alby Negri “stiamo raccogliendo le adesioni per la Ronde del Canavese, che si correrà nei giorni 19 e 20 febbraio a Rivarolo Canavese (Torino). Saremo un bel gruppo dato che, per la vicinanza, per noi è quasi una gara di casa. Poi, sempre a febbraio (dal 25 al 27), saremo a Varese, al Rally dei Laghi; e, da marzo, più o meno ovunque, visto che quest'anno parteciperemo al CIRA (Campionato Italiano Rally Asfalto), all'IRC (International Rally Cup), al CRZ (Campionato Rally Zona) e al CIRAS (Campionato Italiano Rally Storici). Non va inoltre dimenticato che, come già annunciato, prenderemo parte con due equipaggi all'edizione 2022 del Trofeo Toyota Yaris GR CUP".