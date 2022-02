Pd: "La Giunta Corradino... nel freezer"

Riceviamo e pubblichiamo:

"Lo scalpitante Corradino non riesce a condurre in porto il rinnovamento della giunta rimasta orfana dell’ex assessore Zappalà dopo la mancata partecipazione al bando per la qualità dell’abitare (PinQua) da parte del Comune di Biella, unico capoluogo piemontese e probabilmente italiano ad essersi dimenticato di presentare progetti per poter partecipare ad un bando che ha destinato ad altre città decine di milioni di euro, da utilizzare per il loro rinnovamento. Dalle dichiarazioni rese a più riprese dal Sindaco si è capito che a lui va bene qualsiasi soluzione pur di salvare la propria sedia e il suo compenso, subito aumentato non appena eletto e che verrà prossimamente ulteriormente incrementato per disposizioni di legge. Corradino è propenso a sacrificare l’Assessore al bilancio Tosi (ci si chiede peraltro con quale animo quest’ultimo possa oggi continuare a svolgere il suo delicatissimo compito) e ad accogliere supinamente qualsiasi proposta di ingresso di persone provenienti dal partito originariamente facente parte della coalizione di centrodestra e che dal mese di luglio scorso offre solo un sostegno esterno alla Giunta. Insomma se si concretizzasse l’uscita dell’Assessore Tosi si sarebbe fatta piazza pulita di tutti i presunti responsabili del disastro conseguente alla mancata partecipazione al PinQua, fatta eccezione del Sindaco, il quale dopo le assunzioni di responsabilità a beneficio di stampa nell’immediatezza del pasticcio, oggi fa spallucce e si comporta come se nulla c’entrasse. I disperati tentativi del Sindaco di ricomposizione di una giunta quanto mai scalcagnata sono stati prima stoppati dalla Lega a Torino e ora, come si legge sui giornali, subiscono un’altra brusca frenata a causa dei disastrosi rapporti tra Lega e Fratelli d’Italia conseguenti alle liti verificatesi tra i due partiti per l’elezione del Presidente della Repubblica. Il risultato delle schermaglie che vanno avanti da giorni tra Salvini e Meloni è che oggi la crisi della giunta biellese pare ancora lontana dal trovare una soluzione. La Giunta Corradino è avvitata nella ricerca scoordinata e spasmodica di come riuscire a partecipare a futuri bandi, ma si concentra, duole constatarlo, in progetti spot che non hanno alcun legame tra di loro e senza una visione di futuro per la città, che nel frattempo continua nella sua emorragia di residenti. L’ossessione della Giunta cittadina pare infatti quella di affastellare propositi da finanziare senza però progetti sostenibili e chiari ai cittadini. L’Europa ha stanziato ingenti risorse per far fronte ai gravissimi danni provocati nei Paesi membri dalla pandemia. Il Partito Democratico è convinto però del fatto che soldi provenienti dall’UE debbano essere utilizzati nel modo migliore possibile, a partire dai Comuni che dovrebbero avere come primo obiettivo il loro rilancio economico e sociale. La Giunta Corradino non sembra proprio avere questa priorità, come dimostra con evidenza il progetto di riqualificazione di Villa Macchi. Non si buttano via soldi per aprire una scuola in una struttura non adatta, in una valle peraltro dove di edifici scolastici o ex scolastici ce ne sono già diversi e con i numeri della demografia scolastica in costante drammatico calo".

Il documento porta la firma del Gruppo Consiliare Partito Democratico Città di Biella Valeria Varnero, Bruschi Marta, Es Saket Mohamed, Mazza Manuela e Rizzo Paolo; Segreteria Circolo Partito Democratico Biella Leone Sergio; Segreteria Provinciale Partito Democratico Chiola Rinaldo.