Cosato: scuole di Masseria, ancora uno stop ai lavori?

"Alcuni cittadini ci segnalano che alla Scuola di Masseria i lavori sarebbero nuovamente fermi", scrivono i consiglieri comunali del Partito Democratico di Cossato Alessandro Cavalotti e Marco Barbierato che hanno presentato su questo argomento un'interrogazione.

"Non si vedono operai in questi giorni, pare solo ci sia stato un sopralluogo nella giornata dell'8 febbraio. Che ci sia un cantiere aperto è sotto gli occhi di tutti. Che i lavori non siano ancora finiti, è evidente".

Nel documento, i consiglieri chiedono in particolare se corrisponda al vero che i lavori siano nuovamente fermi e/o rallentati, se sì, quali siano le cause del nuovo stop ai lavori e come l'Amministrazione intenda porvi rimedio, se alla luce di tutto questo, l’Amministrazione ritenga di rivedere il cronoprogramma, quale siano le tempistiche aggiornate per il termine dei lavori e se in ogni caso, alla luce di tutto questo, sussistano ancora le condizioni di sicurezza necessarie allo svolgimento dell'attività didattica".