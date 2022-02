Anteprima sulla 57a edizione di Filo: tornano i “Dialoghi di confronto”

Per l’accesso alla fiera è indispensabile richiedere on line il badge di ingresso . All’ingresso sarà anche necessario esibire il Green pass rafforzato.

Per iniziare a orientarsi nelle proposte di filati presenti a Filo si può già consultare on line il catalogo degli espositori, mentre per comprendere il “mood” stilistico di questa edizione sul sito web di Filo si possono consultare “Alternative”, le proposte sviluppo prodotto che sono state di ispirazione alla realizzazione delle collezioni in mostra.

Per quanto riguarda il programma dei due giorni di fiera si parte dal principio che “format vincente non si cambia”: infatti, anche l’edizione n. 57 di Filo porta sul palcoscenico della Networking Area i “Dialoghi di confronto”. Si tratta di brevi talk, condotti da tecnici ed esperti del settore, attraverso i quali vengono affrontati temi di grande attualità. Tema sottostante a tutti gli interventi che si susseguiranno nei due giorni di fiera è quello della sostenibilità e della rigenerazione dei materiali. Protagonisti dei “Dialoghi di confronto” della 57 edizione saranno imprenditori, come Tomaso Trussardi (Trussardi spa); rappresentanti di organizzazioni impegnate nella promozione di fibre nobili, come Fabrizio Servente (Woolmark), Ornella Bignami (Celc- Confederazione Europea del Lino e della Canapa) e l’Associazione Commercio Laniero; responsabili e tecnici di aziende specializzate nell’innovazione sostenibile delle fibre man made, come Bemberg, Lenzing, Gruppo Radici; testimonial di progetti che uniscono arte, fashion e sostenibilità, come Olga Pirazzi e i giovani artisti di Cittadell’arte-Fondazione Pistoletto.