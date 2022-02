Impossibile recuperare il corpo di Korra Pesce, l'alpinista novarese morto in Patagonia

Corrado Korra Pesce, l'alpinista novarese morto nelle Ande argentine, non tornerà in Italia. Il tentativo di individuare il corpo di Korra Pesce, realizzato da una squadra internazionale di alpinisti e guide di montagna sul versante orientale del Cerro Torres, è fallito. La Commissione di soccorso di El Chaltén, responsabile dell'operazione ritiene che “sarà impossibile recuperare i resti dell'alpinista italiano nelle prossime settimane”.

Sono stati fatti alzare in volo ben nove volte i droni per esplorare la parte inferiore della parete est del Cerro Torre, ma sono state individuate solo le attrezzature. Nessun segno del corspo del povero alpinista novarese.

“A causa dei notevoli rischi per la sicurezza che persistono e a causa delle continue frane, gli sforzi di recupero sono considerati non fattibili, poiché rappresentano un rischio eccessivo per i soccorritori” commentano le autorità andine.