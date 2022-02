Fermato un 22enne alla guida in stato di ebbrezza. Patente ritirata

Nella nottata del del 6 febbraio, in località Caresanablot, la pattuglia del Distaccamento Polizia Stradale di Varallo, impegnata in un servizio di routine finalizzato alla verifica dello stato psicofisico dei conducenti, fermava per controllo un’autovettura Ford Puma condotta da un ragazzo di 22 anni residente a Ghemme il quale appariva in evidente stato di ebbrezza alcolica. Sottoposto a controllo con etilometro risultava avere un tasso alcolico tre volte superiore a quello consentito e, pertanto, veniva deferito all’Autorità Giudiziaria di Vercelli con contestuale ritiro della patente e decurtazione di 20 punti dalla stessa in quanto neopatentato.