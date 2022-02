E' successo nel pomeriggio di oggi 10 febbraio: un'automobile facendo manovra ha accidentalmente urtato un tubo del gas provocandone la rottura e una copiosa fuoriuscita di combustibile che ha invaso la via. I residenti, allarmati dall'intenso odore, hanno chiamato i soccorsi.

Immediato sul posto l'intervento dei Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza del luogo in attesa dei tecnici che hanno riparato il danno.