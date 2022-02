Graglia, brucia foglie e sterpaglie nonostante il divieto. La colonna di fumo allerta i soccorsi

Non piove da mesi, esiste un divieto di abbruciamento di materiale vegetale sull’intero territorio regionale del Piemonte dal 15 settembre 2021 fino al 15 aprile 2022, ma nonostante questo un uomo, oggi intorno alle 10,15 a Graglia in Frazione Gatto, ha appiccato un fuoco ad un cumulo di foglie e sterpaglie incurante del periodo di massima allerta per incendi boschivi e dei disastri che potrebbe provocare un fuoco "scappato".

Immediato l'arrivo delle squadre AIB e Vigili del Fuoco. I volontari, al loro arrivo, hanno provveduto a spegnere le fiamme e alla messa in sicurezza del luogo interessato dall'abbruciamento.

I Carabinieri forestali, allertati, si cureranno di applicare la normativa ed eventuali sanzioni del caso.