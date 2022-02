Gaglianico: Giovani ubriachi creano problemi in un locale

Verranno probabilmente sanzionati per ubriachezza molesta i 4 giovani provenienti da fuori provincia che, in preda ai fumi dell'alcool, hanno creato problemi in un locale del paese sino a quando si è reso necessario l'intervento dei Carabinieri che li ha identificati ed allontanati ripristinando la sicurezza degli altri avventori.