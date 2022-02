Curino: uomo trovato senza vita in casa, foto archivio newsbiella.it

I famigliari non riuscivano a contattare l'uomo e, allarmati hanno allertato i soccorsi, che ieri sera intorno alle 22,30 a Curino, sono giunti sul posto.

I Vigili del Fuoco hanno consentito l'accesso all'abitazione ai sanitari del 118 che hanno trovato l'anziano uomo privo di vita. Al momento non sono note le cause del decesso che apparentemente sembra doversi imputare a cause naturali.