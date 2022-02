Biella, mentre fa manovra non vede il pedone e lo investe, foto archivio

Nel tardo pomeriggio di oggi 10 febbraio, intorno alle 17,30, intenta a fare manovra nel parcheggio di un supermercato in via Rosselli, una donna ha urtato un pedone facendolo cadere a terra.

Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia Locale per i rilievi del caso e i sanitari del 118 che hanno trasportato l'investito in ospedale con codice giallo per i dovuti accertamenti.