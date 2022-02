Al Comprensivo di Andorno "il patentino per lo smartphone" agli allievi

In questi giorni la preside dell'Istituto Comprensivo di Andorno Marialuisa Martinelli ha consegnato alla seconde medie delle sue scuole il patentino per lo smartphone.

Durante il progetto, i ragazzi della seconda A di Tollegno hanno riflettuto insieme su un uso consapevole dello smartphone e dei social, con l'aiuto delle prof. Antonietta Ramella e Maria Francesca Garbaccio.

Dall’anno scolastico 2018-19 la sperimentazione, a regia regionale con la collaborazione dell’Ufficio Scolastico Regionale, si è estesa a tutte le ASL del Piemonte. La grave cesura rappresentata dalla pandemia ha notevolmente frenato la diffusione del progetto, ma, nonostante le enormi difficoltà della scuola nell’anno scolastico 2020/2021 ben 10 ASL su 12 hanno effettuato le formazioni previste, raggiungendo una quarantina di scuole in tutto il Piemonte. Si tratta nello specifico di percorsi formativi rivolti agli insegnanti di carattere tecnico, normativo ed educativo in senso stretto con l’ausilio di strumenti appositamente studiati. Al termine del progetto, dopo la verifica delle competenze acquisite, viene consegnato a tutti i ragazzi e ragazze un patentino per lo smartphone nel corso di una cerimonia pubblica. Obiettivo del progetto è fornire strumenti educativi efficaci senza demonizzare le nuove tecnologie e gli smartphone, ma al contrario per promuoverne un uso creativo e consapevole e prevenire episodi di cyberbullismo.