Esperienze in pista: se desideri guidare un bolide è giunto il momento!

Le migliori piste per un'esperienza di guida di auto da corsa

Chi è alla ricerca di regali per lui che possano piacere a un appassionato di motori, potrebbe optare per un'esperienza in pista, a bordo di un'auto da corsa. L'adrenalina che un evento del genere garantisce può travolgere chiunque, incluso chi non ha mai preso parte a una sessione in pista. Ma in che modo acquistare un'esperienza di questo tipo? Grazie ai cofanetti regalo che mettono a disposizione le opportunità più disparate, farlo sarà semplicissimo. Queste interessantissime smart box, infatti, consentono a chi riceve il regalo di godere di un'indimenticabile esperienza di guida al volante di una delle auto da corsa più performanti in circolazione. È sufficiente scegliere una data, raggiungere l'autodromo e mostrare il coupon regalo! Più facile di così. Ma quali sono le piste italiane più indicate?

Fiorano, Emilia Romagna

Di circuiti per un test drive alla guida di una Ferrari F430, di una Lamborghini Huracan o di una Porsche Cayman GT4, ve ne sono tantissimi in tutta Italia. Per la gioia degli appassionati, però, figurano anche autodromi ricchi di storia come quello di Fiorano, nei pressi di Maranello. Il tracciato è di proprietà della Scuderia Ferrari, che da diversi anni lo utilizza per effettuare i propri test privati. Molti cofanetti regalo propongono un test drive sul circuito di Fiorano, in combinazione con una visita guidata al Museo Ferrari di Maranello. Davvero niente male!

Castelletto di Branduzzo, Lombardia

Non sono poche le smart box in commercio che propongono entusiasmanti giri di pista alla guida di un bolide presso il famosissimo circuito di Castelletto di Branduzzo, in provincia di Pavia. Grazie al team che si occupa dell'accoglienza, tutti hanno la possibilità di testare questo leggendario autodromo e vestire i panni di un pilota professionista di Formula 1. Castelletto Circuit è un'autodromo e un motodromo adatto a qualsiasi età e specialità, gestito alla perfezione e in grado di garantire totale sicurezza in pista.

Adria, Veneto

Brivido e velocità sono gli ingredienti principali di uno dei regali per lui che ogni appassionato di corse amerebbe ricevere. E quale circuito migliore di quello di Adria se l'adrenalina è l'obiettivo di giornata? L'autodromo "Adria International Raceway" è il cuore pulsante dello straordinario complesso multifunzionale fondato nel 2002 alle porte del Parco del Delta del Po, in provincia di Rovigo. Parliamo di una struttura all'avanguardia, ricca di alternative e associata con diverse aziende che propongono esaltanti esperienze in pista.

Fiumicino, Lazio

A poca distanza da Roma figura uno dei circuiti più interessanti dell'intero panorama nazionale: il Centro Prove a Scorrimento Veloce di Fiumicino, sul quale è possibile testare diverse auto da corsa. 5,5 km di asfalto su cui è lecito infrangere qualsiasi limite di velocità!

Anagni, Lazio

Il Circuito Istituto Sperimentale Auto e Motori di Anagni, in provincia di Frosinone, è stato ideato per consentire l'esecuzione di test di stabilità per i sistemi frenanti, grazie alla presenza di un manto stradale ad elevato grip, che offre un'aderenza eccezionale. Il circuito è perfetto per sfrecciare a bordo di una Ferrari o di una Lamborghini, senza rischiare assolutamente nulla e mettendo alla prova la tenuta di strada di qualsiasi super car.

Battipaglia, Campania

Il Circuito del Sele, situato a Battipaglia, in provincia di Salerno, nasce nel 1985 come kartodromo, ma ben presto comincia ad accogliere anche gli amanti dell'alta velocità. Le misure di sicurezza ad hoc e l'ampiezza della carreggiata, consentono di prendere confidenza con gli spettacolari bolidi disponibili tramite i vari cofanetti regalo, per poi lanciarsi a tutta velocità sui lunghi rettilinei di cui si compone la pista. Il circuito del Sele è lungo quasi 2 km ed è adatto a tutti, inclusi i neofiti.