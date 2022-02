4 rimedi naturali più efficaci per combattere l’insonnia

Secondo i più recenti sondaggi, sono sempre di più gli italiani che soffrono di disturbi del sonno e che sono alla costante ricerca di rimedi per contrastarli. Se infatti l'efficacia di alcuni medicinali sia innegabile, è altrettanto vero che assumere benzodiazepine piuttosto che altri principi attivi può rivelarsi davvero molto rischioso per la salute. Gli psicofarmaci sono sempre accompagnati da una lunga lista di controindicazioni ed effetti collaterali, senza parlare del fatto che possono provocare dipendenza ed assuefazione. Una volta che si iniziano ad assumere, in sostanza, si rischia di non poterne più fare a meno e di entrare in un circolo vizioso dal quale diventa sempre più difficile uscire. Per questo motivo, chi soffre di insonnia dovrebbe prima di tutto provare con i rimedi naturali: ce ne sono diversi da sperimentare ed alcuni sono davvero molto efficaci. Scopriamo insieme quali sono i migliori.

#1 Olio di CBD

Uno dei rimedi naturali in assoluto più efficaci per contrastare l'insonnia ed agevolare il sonno è sicuramente l'olio di CBD, ricavato dalle piante di cannabis. È importante precisare sin da subito che questo principio attivo non ha nulla a che vedere con il THC, responsabile degli effetti psicotropi della marijuana ed è assolutamente legale, tanto che oggi viene consigliato spesso dagli stessi medici di base ai propri pazienti. L'olio di CBD si può acquistare nei migliori cannabis shop online e vanta delle proprietà benefiche davvero straordinarie. È infatti ricco di antiossidanti, è un ottimo anti-emetico e contrasta dunque il senso di nausea, favorisce il rilassamento e la fase REM, è un antidolorifico naturale perfetto per chi soffre di cervicalgia, artrosi e simili. È insomma un principio attivo davvero miracoloso, che viene spesso consigliato anche alle donne in menopausa per via dei numerosi benefici che è in grado di offrire.

#2 Melatonina

Un altro rimedio naturale utile per agevolare il sonno è la melatonina, che però non sempre si rivela efficace. Questo accade, in molti casi, perché non si assumono i giusti quantitativi e le dosi sono eccessivamente basse per riuscire ad ottenere un effetto più potente. La melatonina infatti si può assumere anche per contrastare l'ansia e lo stress, ma è naturale che in tal caso i quantitativi da assumere siano inferiori. Vale dunque la pena spiegare al farmacista il proprio problema, in modo da avere indicazioni terapeutiche specifiche per risolvere l'insonnia.

#3 Camomilla

La camomilla è forse uno dei rimedi naturali per conciliare il sonno più famosi di sempre, eppure è anche tra i più blandi. Il suo effetto infatti non consente a tutti di risolvere per davvero il problema dell'insonnia, ma semplicemente di raggiungere un maggior rilassamento. La si può dunque abbinare ad altri rimedi, più forti ed efficaci.

#4 Valeriana