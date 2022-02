Ticket Asl Biella che non risulterebbero pagati, il Pd Cossato: "Tanti cittadini sono in regola"

Sulla richiesta di pagamento di ticket da parte dell'Agenzia delle entrate per conto dell'Asl Biella, interviene il circolo Pd di Cossato che chiede chiarimenti.

"Numerosi cittadini si sono rivolti a noi dopo che hanno ricevuto da parte dell'Agenzia delle entrate - Riscossione per conto di ASL Biella, la richiesta di pagamento per ticket che non risulterebbero pagati. I cittadini hanno la prova dell'avvenuto pagamento per cui chiediamo All'ASL di Biella di fornire ai cittadini tutta l'assistenza possibile per dimostrare l'avvenuto pagamento e di procedere immediatamente al conseguente annullamento dell'indebita richiesta".