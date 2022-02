Pettinengo ha adottato il regolamento del lavoro agile (smart working)

Il Comune di Pettinengo ha adottato con una delibera di giunta il regolamento del lavoro agile quale misura di contrasto all'emergenza sanitaria Covid.

"Il lavoro agile (o smart working) - secondo la definizione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - , è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato caratterizzato dall'assenza di vincoli orari o spaziali e un'organizzazione per fasi, cicli e obiettivi, stabilita mediante accordo tra dipendente e datore di lavoro; una modalità che aiuta il lavoratore a conciliare i tempi di vita e lavoro e, al contempo, favorire la crescita della sua produttività.

"Non ce lo avevamo ancora - commenta il primo cittadino Gian Franco Bosso - ed era ora di organizzarci. Visto tutto quello che è accaduto in questi anni, ci è sembrato giusto non farci trovare impreparati se dovesse mai essere utile per regolamentare il rapporto di lavoro con i dipendenti".