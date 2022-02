"I tuoi diritti sono fuori servizio", la protesta in piazza San Paolo

"I tuoi diritti sono fuori servizio", la protesta in pizza San Paolo a Biella

"Facciamo sentire il nostro calore, creando un'atmosfera unica per sostenere i nostri diritti".

E' l'invito del Gruppo Giovani (Coordinamento Gruppi Resistenza Biellese), che domani, venerdì 11 febbraio, dalle 18 alle 19, in Piazza San Paolo, stazione di Biella, chiede di portare un trolley, una valigia, uno zaino: "Per far viaggiare con un pensiero realistico, positivo e pacifico, quello che temporaneamente ci hanno tolto e con l'impegno progressivo di chi ha preso e di chi prenderà coscienza di cosa sta accadendo, ce la faremo a riconquistare".