Giorno ricordo, Pichetto: "E' il nostro vaccino per conservare la memoria"

"Il ricordo e' il nostro vaccino per conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra. Una ricorrenza indispensabile per non dimenticare mai una tra le ferite più dolorose della nostra storia: un dovere che abbiamo verso i nostri nonni, i nostri ragazzi e i futuri nipoti affinché ciò che è accaduto non possa mai più ritornare".

Lo dichiara il senatore di Forza Italia e viceministro allo Sviluppo economico, Gilberto Pichetto.