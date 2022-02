Covid e nuove regole a scuola, i presidi: "Finalmente tanti bambini sono tornati in classe"

Da lunedì nella scuola è stato applicato il nuovo decreto che prevede, tra le altre cose, che alle materne fino a 4 casi di positività i bambini potranno rimanere in classe, seppur con le dovute precauzioni. Alle elementari fino a 4 tutti in classe, con 5, sarà fatta distinzione tra vaccinati e non. In base alla normativa di prima, bastavano un caso all'asilo e due alla primaria, per sospendere le lezioni e mettere gli allievi in Dad. Una novità importante che rasserena i presidi e anche le famiglie.

“Finalmente tanti bambini sono tornati a scuola – commenta il dirigente dell'Istituto Comprensivo Biella 3 Renato Scutellà - . Rimane sempre complesso da gestire il meccanismo delle quarantene, ma almeno le classi in Dad sono meno rispetto a prima. E' tutto un po' più tranquillo”.

Per la preside del Comprensivo di Andorno Marialuisa Martinelli a rendere la situazione più gestibile è anche il calo dei casi. “Tra le nuove norme e la situazione che sembra essere più tranquilla finalmente tanti bambini e ragazzi sono in classe. Ora siamo solo all'inizio, quindi dobbiamo ancora capire bene come gestire il tracciamento in basse al nuovo decreto, ma rispetto a prima c'è più serenità”.

Anche le famiglie hanno tirato un respiro di sollievo per il dirigente del Comprensivo di Occhieppo Inferiore Aldo Ferdani: “Per noi e per loro è importante che gli studenti siano a scuola – commenta Ferdani - . E' giusto così. Sono più sereni i genitori. Per arrivare ad attivare la Dad adesso deve esserci un focolaio, si parla di 4 casi e non sono pochi. Quindi non ci resta che sperare che la situazione continui a migliorare come sta accadendo ora. Spiace solo che come sempre abbiamo dovuto rivedere tutta la disposizione delle classi nel fine settimana perché all'ultimo ci hanno detto che si sarebbero dovute adeguare anche le classi che erano in quarantena con le regole di prima. Ma va bene così, l'importante è che si possa fare lezione a scuola”.