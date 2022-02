Alluvione 2019, pronti 700mila euro per interventi nel Biellese: ecco i comuni interessati

Ammontano a circa 700 mila euro i contributi destinati Comuni biellesi colpiti dalle alluvioni nel 2019 per 17 interventi di ripristino di strade, ponti, edifici, infrastrutture e altre opere pubbliche danneggiate. Le somme fanno parte di un totale di 15.771.784 euro di contributi per 196 interventi in tutto il Piemonte.

«L’impegno della Regione Piemonte per i Comuni danneggiati dalle alluvioni del 2019 prosegue anche in questo nuovo anno – sottolineano il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’assessore alla Difesa del Suolo Marco Gabusi -. Consapevoli della difficoltà del momento e delle necessità dei Comuni, soprattutto quelli più piccoli, stiamo utilizzando tutti gli strumenti disponibili per far sì che i contributi ci siano e siano erogati al più presto. I territori hanno bisogno di mettere in sicurezza le opere senza indugiare oltre in modo da evitare che si deteriorino ulteriormente ed è nostra ferma volontà continuare a sollecitare Roma nel progressivo sblocco delle somme».

I beneficiari dei contribuiti sono direttamente i Sindaci dei comuni colpiti e i Presidenti delle Province. Nei prossimi giorni i Comuni e le Province riceveranno dagli uffici tecnici regionali la comunicazione con la richiesta della documentazione necessaria per ottenere l’erogazione del contributo.

Gli interventi previsti nel Biellese riguardano i Comuni di Ailoche, Andorno Micca, Campiglia Cervo, Coggiola, Cossato, Curino, Magnano, Masserano, Mezzana Mortigliengo, Pettinengo, Portula, Pray, Rosazza, Salussola, Strona, Valdilana oltre alla Provincia, che riceve un contributo per la sistemazione di tratti di strade provinciali danneggiate.

Di seguito l’elenco degli interventi

AILOCHE

Ripristino viabilità pedonale comunale di accesso alla fraz. Piasca

ANDORNO MICCA

Interventi di sistemazione idrogeologica bacino rio Turil a monte abitato.

CAMPIGLIA CERVO

Franamento versante prossimo alla strada comunale (da sp 100 a frazione Rialmosso)

COGGIOLA

Movimento franoso lungo strada comunale pedonale in frazione Fervazzo

COSSATO

Interventi di messa in sicurezza viabilità comunale Castellengo/Candelo

CURINO

Interventi di regimazione acque superficiali e di messa in sicurezza strada comunale Peuto.

MAGNANO

Interventi di manutenzione idraulica sponda destra Rio Val Sorda in località Cascina Molina Valle

MASSERANO

Consolidamento versante di sottoscarpa viabilità comunale in fregio al torr. Ostola

MEZZANA MORTIGLIENGO

Intervento di disgaggio e realizzazione muro di contenimento versante in frazione Modalforno Superiore

PETTINENGO

Interventi di regimazione acque superficiali e di messa in sicurezza strada comunale Via per Zumaglia e strada comunale della Rovella

PORTULA

Franamento di versante prossimo alla strada comunale frazione Gila PRAY Consolidamento versante con interventi di ingegneria naturalistica (palificate doppie e semplici) e realizzazione di una barriera di trattenuta in prossimità delle abitazioni e regimazione acque superficiali

PROVINCIA DI BIELLA SP 232/B "BALTIGATI CURINO" Km 5+200 - INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA VIABILITA'

ROSAZZA

Ripristino viabilità pedonale tra "Case Vittone e loc. Fornaca".

SALUSSOLA

Realizzazione opere di regimazione del nodo idraulico Bastia della roggia Garonna

STRONA

Consolidamento versante e regimazione acque superficiali in Frazione Gronda

VALDILANA

Smottamento loc. Vioglio di Soprana