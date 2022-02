10 febbraio 2022 “Giorno del Ricordo”, la nota del Miur inviata alle scuole

“La Repubblica riconosce il 10 febbraio quale «Giorno del ricordo» al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale” (legge 30 marzo 2004, n. 92).

Il 10 febbraio 1947, a Parigi, venivano firmati i trattati di Pace con i quali l’Istria, il Quarnaro, Zara e parte del territorio della Venezia Giulia furono assegnati alla Jugoslavia. Precedente l’annessione della Dalmazia. “La guerra è un controsenso della creazione” ha osservato nei giorni scorsi Papa Francesco. E un controsenso della creazione furono le violenze, gli eccidi di civili e militari italiani avvenuti sul confine nordorientale del Paese al termine e subito dopo la Seconda guerra mondiale, così come l’esodo, lo sradicamento e spaesamento che ne derivò per alcune centinaia di migliaia di istriani e dalmati.

Il “Giorno del Ricordo” è opportunità per far conoscere ai giovani una pagina a lungo rimossa della nostra storia nazionale e spiegare gli eventi nella prospettiva del periodo lungo del primo Novecento. Nella duplice consapevolezza che non si comprende mai il presente se non si conosce il passato e che non bisogna mai usare il passato per giustificare il presente.

Tra le attività in programma:

- Partecipazione di una delegazione di scuole vincitrici del primo premio delle diverse sezioni del Concorso nazionale “10 febbraio” alla cerimonia ufficiale di Celebrazione del “Giorno del Ricordo”, trasmessa in diretta RAI alle ore 16.00 da Palazzo Madama, alla presenza del Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi e delle più alte cariche dello Stato;

- Premiazione delle scuole vincitrici del Concorso nazionale “10 febbraio”, Milano 16 febbraio p.v., Auditorium Testori del Palazzo della Regione. Docenti e studenti, accompagnati da Lucia Bellaspiga, commenteranno brani musicali legati al tema del Ricordo del maestro Simone Libralon, potranno porre domande a Rosita e Luca Missoni, da cui saranno premiati e infine sosterranno un breve dialogo con Stefano Zecchi su “Quando ci batteva forte il cuore...”;