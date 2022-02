Valdilana, nuovo aula studio al Centro Zegna

Una nuova aula studio presso la biblioteca comunale al Centro Zegna. A darne notizia il comune di Valdilana attraverso i suoi canali social. Per l’occasione, l'assessorato alle politiche giovanili, in collaborazione con l'associazione "Il Prisma", invita i giovani di Valdilana alla cerimonia di inaugurazione, in programma sabato 12 febbraio alle 11. Qui saranno spiegate le modalità d'accesso, il regolamento, gli orari di apertura e tanto altro.