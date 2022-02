Ritmica, medaglie per la Pietro Micca alla prima prova di campionato FOTO

Un weekend intenso per le ginnaste della ritmica Pietro Micca che sabato tornano in pedana per la prima prova dell’anno: il Campionato Individuale Silver LD/LE. Sabato 5 febbraio presso il Palapajetta di Biella si tiene la prima prova del Campionato Silver livello LE, partecipano alla prova le giovani allieve Valentina Pelliciari e Asia Sansone, insieme alle veterane Margherita Nelva, Giulia Cruciani e Francesca Bocchino. Valentina (classe 2011) parte al mattino presentando un programma rinnovato a corpo libero, cerchio e clavette.

Le nuove composizioni della giovane ginnaste, per nulla scontate, comprendono nuove e complesse difficoltà, che la giovane ginnaste assimila senza problemi, mostrando alla giuria l’ottimo lavoro eseguito durante la pausa natalizia. Valentina esegue magistralmente i suoi esercizi, anche la composizione alle clavette, novità assoluta per l’atleta. Apprezzata dal corpo giudicante, Valentina vola nella classifica generale e guadagna un meritato bronzo, occupando con grande gioia il terzo gradino del podio. Asia (classe 2009) propone al corpo giudicante tre composizioni: cerchio, palla e clavette. Le clavette che ormai la contraddistinguono, allegre ed espressive, cerchio e palla in due composizioni e stili nuovi per la ginnasta, che Asia riesce a interpretare con sentimento. Asia dimostra grande coraggio e sangue freddo nel presentare queste due nuove composizioni e non delude le aspettative. Gestisce molto bene la gara e completa con successo i suoi esercizi, guadagnando un buonissimo settimo posto.

Arriva il momento di Giulia (classe 2008), che si presenta in pedana con decisione, qualità che la contraddistingue dalle altre ginnaste. Propone alla giuria di sabato, tre composizioni: una fune frizzante ed espressiva e due nuovi esercizi, cerchio e clavette, cuciti sulla sua capacità di coinvolgere il pubblico. La composizione alle clavette, creata su un famosissimo pezzo della musica italiana contemporanea, riscuote un grande successo e gli addetti ai lavori la premiano con un punteggio altissimo che la fa volare in alto nella classifica. Giulia completa il trio di esibizioni con grande dinamismo, indossa infatti la medaglia di bronzo e occupa con soddisfazione il terzo gradino del podio.

La veterana Margherita (classe 2008) si esibisce insieme alla compagna Giulia e si presenta alla competizione con due dei suoi cavalli di battaglia, cerchio e clavette, e una nuovissima composizione al nastro. Dopo i successi dello scorso anno, Margherita si presenta agguerrita e determinata, mostrando quanto la costanza del lavoro quotidiano in palestra venga pagata nelle competizioni. Il corpo giudicante la premia con tre punteggi altissimi, apprezzando anche il nuovo esercizio al nastro, che calza perfettamente lo stile di Margherita, molto rock and roll. Termina la sua gara guadagnando il secondo gradino del podio e vestendosi di argento.

A concludere la giornata di sabato 5 febbraio l’immancabile Francesca Bocchino (classe 2006). Francesca, dopo un lungo lavoro invernale, sottopone al giudizio degli addetti ai lavori i suoi esercizi a cerchio, palla e clavette. Ripropone una composizione alla palla, morbida e coinvolgente, ma presenta due nuovissime composizioni a cerchio e clavette, adattate al nuovo codice e ai grandi miglioramenti che questa ginnasta dimostra a ogni competizione. Esegue molto bene i primi due esercizi, ma commette qualche grave errore alle clavette. Nonostante i falli commessi, Francesca conquista il corpo giudicante con la sua raffinatezza e le sue grandi capacità. L’atleta colora il podio della prima prova di campionato individuale LE con il blu e l’arancione di Pietro Micca e indossa con immensa soddisfazione la medaglia d’oro.

La gara prosegue la domenica, le atlete Sophie Rizzo, Angelica Garizio e Gaia Ramella Pezza si presentano al palazzetto per partecipare alla prima prova del campionato individuale LD. La prima a calcare la pedana è Sophie Rizzo (classe 2008), che propone al corpo di giuria due composizioni: clavette e cerchio. Sophie è una ginnasta dalle grandi capacità, una grande lavoratrice, i suoi esercizi raccontano della sua determinazione. La giovane atleta entra in pedana con grande convinzione, ma purtroppo l’emozione della prima gara le fa commettere alcuni falli che la ginnasta paga con gravi penalità. Sophie conclude la sua prova in diciannovesima posizione, ma dimostra grande carattere, umiltà e voglia di riscattarsi.

Seguono la compagna Angelica e Gaia, per loro due una giornata piena di emozioni. Infatti, partecipano per la prima volta al Campionato Individuale di livello LD. Angelica (classe 2006) si presenta alla sua prima prova nel livello LD con due composizioni nuove a nastro e cerchio. Angelica è un’atleta con una grandissima voglia di migliorarsi, una lavoratrice instancabile, oltre ad essere una ginnasta dalle grandi doti espressive. Calca la pedana con determinazione ed esegue due esercizi puliti, ma con qualche imprecisione. Angelica conclude la sua gara in sesta posizione, un esordio di cui essere molto fieri, in un livello difficile.

Anche per la compagna Gaia una buona competizione. L’atleta (classe 2005) si scontra per la prima volta in una categoria in cui non aveva mai gareggiato, con nuovi esercizi e programmi difficili. Calca la pedana con grande coraggio e si presenta al corpo giudicante con due composizioni, una dolce al cerchio e una molto più decisa alla palla. La grande dolcezza di Gaia emerge e viene notata, nonostante alcune sbavature, la ginnasta conclude una buona gara in sesta posizione.