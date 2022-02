Occuparsi dell'argomento degli spurghi e fosse biologiche Milano significa occuparsi di un argomento che riguarda la collettività nel suo insieme, ma anche noi come singole persone e singoli cittadini che Sicuramente avremo già visto per strada se viviamo a Milano, ma anche nelle altre città gli automezzi imponenti che hanno le loro cisterne, le loro autopompe che magari stavano aspirando qualcosa dai tombini per bloccare magari un possibile versamento in strada dello stesso.

Diciamo che parliamo di aziende che lavorano per la collettività, nel senso che si occupano della manutenzione della rete fognaria, della pulizia dei tombini chiaramente sotto mandato dei comuni o delle Province e di tutti gli enti pubblici ed è un lavoro molto importante soprattutto perché evita grossi problemi quando ad esempio ci sono degli alluvioni e purtroppo sono sempre più frequenti.

Ma il loro contributo è fondamentale anche per aiutare le persone che hanno bisogno dello svuotamento di una fossa biologica se hanno un locale pubblico come una trattoria, un bar, un ristorante, un albergo ed è un qualcosa di cui devono occuparsi giustamente con una certa costanza e una certa frequenza.

Dobbiamo poi considerare che chi lavora all'interno di queste ditte non solo deve avere una formazione solida alle spalle, ma in genere dovrà anche avere una grande esperienza che lo aiuta a intervenire in maniera molto efficace per qualsiasi tipo di problema di quelli che menzionavamo sopra

D’altra parte quando si parla di manutenzione della rete fognaria, della pulizia dei pozzetti, delle fosse biologiche, comunque a livello collettivo si parla di cose importanti per la salute pubblica che nessuno dovremmo ignorare o anche disinteressarsi.

Bisogna avere consapevolezza sul lavoro che fanno le ditte di spurghi

Anche perché dobbiamo considerare che questa aziende svolgono un lavoro molto importante rispetto alla gestione delle cosiddette acque reflue, che per chi non lo sapesse Praticamente sono quel mix di acque grigie e acque nere e che la loro fuoriuscita può essere molto pericolosa, perché possono fuoriuscire dei liquidi cosiddetti melmosi che metterebbero a rischio l'ecosistema oltre che la salute delle persone

Diciamo che andrebbero sensibilizzati i cittadini rispetto alla rete fognaria, perché è un problema che riguarda tutti e quindi se ad esempio mentre camminano per strada sentono un odore molto sgradevole provenire da un tombino anche se non si trova vicino casa loro, e quindi succede un altro quartiere, quello che devono fare è comunque contattare immediatamente queste ditte di cui parlavamo sopra, spiegando loro più o meno quello a cui stanno assistendo

Altrimenti quello che succede in queste circostanze che c'è una sorta di scarica barile tra le istituzioni che si occupano delle reti fognarie solo magari quando ci sono degli alluvioni che la mettono a serio rischio perché chiaramente se non si è eseguita una corretta ed efficace manutenzione ,i tombini non riusciranno a reggere, e le persone se ne occupano quando hanno problema magari con la loro fossa biologica perché arrivano degli odori sgradevoli e perché ci sono delle varie otturazioni