Pensare a come pianificare il proprio come tale potrebbe sembrare una cosa veramente assurdo anche macabra però può essere utile per risparmiare tanti soldi o oppure perché la famiglia vado a risparmiare i soldi in caso della nostra morte. Teniamo presente che a volte un funerale può costare tanti soldi e può arrivare anche a €5000, anche se è vero che bisogna sapere che ci sono delle variabili che fanno cambiare il prezzo. Ma in ogni caso scegliere il proprio funerale può essere una garanzia che tutto vada come desideriamo e per quelle che sono nelle nostre volontà e così i nostri parenti non dovranno scervellarsi per capire che tipo di funerale avremmo voluto. Come prima cosa dovremmo andare a considerare tutti quelli che sono i dettagli di una sepoltura o di una cremazione e il primo potrebbe essere quello di andare a scegliere una bara, che in genere è l'elemento più costoso di una sepoltura e quindi per risparmiare non è necessario avere una bara troppo moderna o rifinita .Ma si può evitare di spendere tanti soldi scegliendo una bara semplice e conviene comunque andare a consultare una agenzia funebre di tanto livello e andare a capire quelle sono le opzioni possiamo dire che le bare di cartone, che sono l'imitazione di quelle del legno, vanno dai 50 €500. Poi può essere molto utile andare a scegliere una cripta non perché sia obbligatorio, ma molti cimiteri lo richiedono, perché lo scopo è quello di evitare che la tomba sprofondi e quindi in questo modo le fondamenta il cimitero saranno mantenuti uniformi.

Scegliere il proprio funerale, l'importanza di pianificare calcolare i costi del cimitero.

Non dobbiamo mai dimenticare quando ci si impegna a scegliere il proprio funerale che bisogna calcolare quelle che sono le tariffe dei cimiteri, che si aggiungono a quelle della ditta di onoranze funebri in quanto bisognerà acquistare un lotto di sepoltura che potrebbe arrivare a costare circa €3000 e inoltre bisognerà per preparare la cripta pagare per lo scavo. Inoltre molti cimiteri decidono di prendere una percentuale di quello che è il costo iniziale per metterlo da parte in caso di piano di assistenza .Altra cosa importante da fare è quella di procurarsi una lapide e possiamo dire che in media una in granito può costare €1000 euro. Saranno anche da considerare quelle che sono le tariffe di base della ditta di onoranze funebri in quanto anche se si acquistano degli elementi in anticipo come bara e cripta e comunque i servizi di base andranno sostenuti e si può anche trattare e pagare in anticipo per quelli che sono i servizi obbligatori come il certificato di morte e di sepoltura e l'accomodamento di resti. infine ricordiamo che chi vuole una pratica religiosa dovrà pagare una tariffa alla moschea o alla Sinagoga o la chiesa in base al suo credo perché anche se l'uso dell'edificio in genere gratuito si deve pagare per alcuni servizi tra i quali i musicisti o anche le tariffe di custodia o anche il per il ministro di Fede, per il prete o per il rabbino e quindi come vediamo scegli il proprio funerale non è una cosa facile ma può essere conveniente