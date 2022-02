Hair Queen celebra il giorno dell’amore con trattamenti da veri “Queen” e “King”

Febbraio, chiamato anche il “mese dell’amore” perché sempre tanto atteso dalle coppie di innamorati, è finalmente arrivato. “Hair Queen”, il salone hard-rock di Pettinengo, ha deciso di celebrare questa festa con trattamenti speciali da regalare o regalarsi, che faranno sentire i clienti dei veri “King” e delle vere “Queen”. Si tratta di “King Experience” e “Queen Experience”, due veri e propri momenti di piacere e relax ideati per prendersi cura di sé, della propria barba o dei propri capelli.

“King Experience” è un trattamento uomo nato per regalare un momento di relax, benessere mentale e di cura della barba a chi lo prova. Come viene svolto? Le Barber Women partono realizzando una sfumatura di precisione della barba utilizzando il rasoio a mano libera, il più antico strumento del mestiere, per poi andare a creare con le mani un massaggio esfoliante per il viso e per la barba, utilizzando l’olio e il tocco di un panno caldo; il massaggio rilassante continua sul viso e sulle mani, fino al contorno occhi. Per concludere l’esperienza “da re”, le ragazze di Hair Queen applicheranno un panno freddo sul viso per chiudere i pori e tonificare la pelle, asciugando successivamente la barba e applicando un after-shave al sentore whisky, tequila, gin o rum.

In questo video un esempio di come viene realizzato il “King Experience”:

Le donne abbinano il loro momento di relax al vero e proprio restyling del look. Una coccola alla cute, un capello curato, non danneggiato, mentre si sta realizzando un taglio super cool? Questo è il trattamento “Queen Experience”, che comprende una color mask abbinata ad una ricostruzione capillare che va ad idratare a fondo e a curare i capelli, oltre a ripararne i danni. Anche per le Queen non può mancare il massaggio alla cute a base di fango detossinante, realizzato dalle morbide mani delle Barber Women, che doneranno benessere psico-fisico, rilassamento mentale e beneficio ai capelli. Il fango dona una sensazione di pulizia e vigore della cute a lungo termine, oltre ad eliminare il deposito dei metalli pesanti che sono presenti nell’aria. Infine, dopo aver realizzato uno styling rock e super strong, vengono applicati l’olio protettivo e il finish per proteggere al meglio i capelli.

In questo video un esempio di come viene realizzato il “Queen Experience”:

Per acquistare il pacchetto regalo, è possibile telefonare o recarsi direttamente al salone. Hair Queen si trova a Pettinengo, in via Roma 35.

Per info e prenotazioni: +39 338 720 3122

Facebook: www.facebook.com/hairqueenbiella

Instagram: www.instagram.com/hairqueenbiella

Sito: www.hairqueen.it