Nuovi racconti al “3° Gran Tour delle fiabe” di Teatrando

Anche nel prossimo fine settimane (Sabato 12 e Domenica 13 Febbraio) i partecipanti saranno accolti da due buffi cantastorie che li condurranno in un avventuroso e divertente viaggio in cui potranno incontrare altri strani personaggi.

Tra percorsi labirintici assisteranno alla disputa tra Pinco Panco e Panco Pinco, i litigiosi gemelli del meraviglioso mondo di Alice, per poi ascoltare la storia di “Giacomino e il fagiolo magico”, raccontata dal punto di vista del protagonista, ma anche dell’Orchessa. Infine giungeranno nella sala dove gli attori leggeranno, in modo dinamico e vivace, racconti nuovi, ma sempre tratti dalle tradizioni popolari delle regioni italiane e delle diverse culture del mondo. I protagonisti delle nuove fiabe sono giovani spasimanti alle prese con strane prove per conquistare la misteriosa principessa, una lattaia sognatrice e l’immancabile lupo affamato e beffato.

Il viaggio, in entrambe le giornate, inizierà alle 14.30, alle 15.30 e alle 16.30. L’intero percorso dura circa un’ora. Nel rispetto delle disposizioni anti-Covid attualmente in corso, il momento della lettura, che nelle precedenti edizioni vedeva i bimbi seduti a terra sul palco a diretto contatto con gli attori, si svolge in modo più “teatrale”: bimbi e genitori prendono posto in platea, su sedie opportunamente disposte, mentre gli attori agiscono sul palco, tra fiabesche scenografie. Ai bimbi si suggerisce di portarsi una copertina, per stare più al caldo e sentirsi a casa.

I biglietti si possono acquistare direttamente sul sito www.teatrandobiella.it. Prenotazione telefonica al 333.5283350. Lo spettacolo si svolgerà nel rispetto delle norme anti-Covid in vigore e quindi, per la stessa ragione, non verranno somministrati cibi e bevande.

Si ricorda che, fino a Venerdì 11, è possibile acquistare l’idea regalo “virtuale e teatrale” che la compagnia Teatrando ha ideato in occasione della “Festa degli innamorati”. Intitolata “…e San Valentino va in rete! Fai gol anche tu nel cuore del tuo amore” propone testi a tema amoroso, interpretati dagli attori e filmati, che vengono diffusi tramite link su YouTube. L’obiettivo è di sorprendere il destinatario, facendogli giungere sulla posta il 14 Febbraio il link di queste interpretazioni. Si può scegliere tra 24 video, raggruppati in tre filoni: romantico (14 proposte), giocoso (6) e malizioso (4). Ciascuna delle tre atmosfere propone scene teatrali, poesie, racconti, citazioni e canzoni, recitate o cantate, offrendo una grande varietà di emozioni e sensazioni diverse. Tra le 24 proposte ci sono: scene tratte dal repertorio della compagnia; poesie di William Shakespeare, Pablo Neruda, Jacques Prévert, Stefano Benni, Elizabeth Barrett Browning; versi di Eduardo De Filippo e Totò in napoletano; rime e canzoni in piemontese; pensieri di Vivian Lamarque e Guy de Maupassant; canzoni in inglese; testi di canzoni recitati.