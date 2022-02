Aperti due bandi di creazione d’impresa. Resteranno aperti fino a luglio e finanzieranno in totale sei nuove attività imprenditoriali

Con l’inizio del nuovo anno il Gal Montagne Biellesi torna ad aprire due nuovi bandi grazie alle risorse aggiuntive che gli sono state messe recentemente a disposizione. Nel dettaglio, le aperture riguardano, l’ambito della creazione d’impresa rivolgendosi rispettivamente alle filiere produttive ed all’accoglienza turistica.

I due nuovi bandi, consultabili e scaricabili assieme agli allegati richiesti per la candidatura nella sezione bandi del sito del Gal, si propongono di concedere un sostegno all’insediamento di nuove microimprese non agricole (ai sensi racc. UE 2003/361/CE – Operazione 6.2.1 del PSR Regione Piemonte) finalizzate al rafforzamento dei settori economici strategici per l'area GAL.

Il primo Bando interessa l’ambito delle filiere e dei sistemi produttivi locali e si pone l’obiettivo di sostenere l’avvio di nuove attività d’impresa nei diversi settori dell'economia rurale. Uno dei parametri valutativi, anche se non il solo, sarà proprio la capacità di innovare il contesto produttivo locale: in linea di principio saranno ammissibili proposte provenienti da tutti i settori produttivi (ad esclusione di quello turistico, per il quale è previsto un intervento dedicato) purché funzionalmente collegati alla strategia del GAL che si può facilmente evincere dal PSL (il Piano di Sviluppo Locale del Gal Montagne Biellesi), anch’esso scaricabile e consultabile sul sito. Una delle sfide che il GAL ha voluto affrontare con il PSL 2014-2020 è stata quella di sostenere la diversificazione dell'economia locale. A titolo di esempio non esaustivo, il bando sosterrà dunque la nascita di attività imprenditoriali operanti nella commercializzazione di prodotti trasformati in ambito locale o nel commercio di prossimità, nel settore artigianale e manifatturiero, nella fornitura di servizi alle imprese del territorio e nel settore delle nuove tecnologie.

Il secondo bando, anch’esso etichettato come operazione 6.2.1., con caratteristiche del tutto analoghe al precedente, interesserà però il settore turistico. I principi fondanti e di candidatura sono pressoché gli stessi ma ad essere finanziate saranno nuove attività che offriranno servizi al turista o la nascita di nuova ricettività sul territorio. Anche in questo caso, nella sezione Turismo Sostenibile della sezione bandi del sito del Gal è possibile scaricare il bando e ottenere tutte le informazioni utili alla candidatura. Entrambi i bandi sono destinati a persone fisiche (disoccupati, inattivi, persone che non sono attualmente occupate e non sono alla ricerca attiva di lavoro, occupati) di età compresa tra i 18 e i 60 anni che intendono avviare un’iniziativa imprenditoriale e di lavoro autonomo. Potranno partecipare anche le microimprese già costituite entro 180 giorni al momento della presentazione della domanda di partecipazione al bando purché in possesso di un business plan validato dalla Regione Piemonte ottenuto al termine di un percorso MIP (www.mettersinproprio.it). Il percorso MIP è un percorso gratuito, finanziato da Regione Piemonte, che mette a disposizione degli aspiranti neoimprenditori un consulente dedicato che realizzerà un business plan dell’attività.

Valentina Gusella, vice presidente Gal Montagne Biellesi spiega: “Questi due bandi sono la riedizione di quelli pubblicati nel 2017 e che avevano portato al finanziamento complessivamente di 14 nuove imprese. Oggi, rispetto ad allora, e ce lo dicono anche gli sportelli MIP oltre che i dati congiunturali, il periodo storico è decisamente cambiato, ma siamo ugualmente fiduciosi di poter supportare l’avvio di nuove attività. Il bando dell’ambito delle filiere e dei sistemi produttivi erogherà nel complesso 30.000 euro a fronte del completamento degli interventi minimi indicati nel progetto mentre il bando del settore turistico ne erogherà 25.000. Si tratta in tutti e due i casi di aiuti all’avvio dell’attività e saranno erogati in due tranche: il 60% quando sarà accettato il finanziamento e il 40% di saldo al termine della realizzazione degli interventi. I bandi resteranno aperti fino al 15 luglio ma da subito invitiamo chi stesse valutando l’avvio di un’attività imprenditoriale a contattare i nostri uffici”.

La sede del Gal è aperta al pubblico tutti i giorni dalle 8,30 alle 14,30 ed è possibile fissare un appuntamento chiamando lo 015 0991427 oppure scrivendo a info@montagnebiellesi.it.