Riaperta la A26 dopo il maxi incidente, le vittime avevano 37 e 71 anni

E' stato riaperto intorno alle 17 di lunedì, dopo nove ore di lavoro, il tratto della A26 tra Casale Sud e il bivio con l’A21 Torino-Piacenza Brescia teatro del drammatico incidente avvenuto nel Comune di Mirabello Monferrato, costato la vita a due persone.

Le due le vittime avevano 37 anni e 71 anni. Dieci i feriti ricoverati - due in codice giallo e 8 in codice verde - negli ospedali di Casale e Alessandria. Per rimuovere i quattro mezzi pesanti e la quarantina di auto coinvolte nei tamponamenti a catena che hanno paralizzato la circolazione in direzione Genova, sono state necessarie quasi nove ore di lavoro.