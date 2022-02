Dal Nord Ovest - Finisce nel canale, è grave in ospedale (foto di repertorio)

Sono molto serie le condizioni di un uomo finito nel canale della Cartiera a Serravalle Sesia.

Recuperato in extremis e affidato alle cure del 118 è stato ricoverato all'ospedale di Borgomanero in codice rosso per una grave ipotermia dovuta alle acque gelide del canale nelle quali era finito.

Secondo le prime informazioni l'uomo, tra i 50 e i 60 anni, stava svolgendo lavori di potatura nel giardino della casa della figlia, confinante con il canale della Cartiera quando, all'improvviso, qualcosa è andato storto ed è caduto nel corso d'acqua senza riuscire a risalire le sponde.

Quando la moglie non lo ha visto rientrare, preoccupata, ha dato l'allarme e le ricerche hanno portato a rintracciare il malcapitato in acqua, in condizioni di grave ipotermia.