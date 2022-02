Non solo animali selvatici, investite alcune oche da un’auto in corsa (foto di repertorio)

Non rimangono investiti solo animali selvatici sulle strade biellesi ma anche volatili. Nella mattinata di ieri, 8 febbraio, alcune oche sono state travolte da un’auto in corsa nel territorio di Masserano. Alcune di queste non hanno avuto scampo mentre l’auto ha riportato diversi danni alla carrozzeria. Sul posto le forze dell'ordine per i rilievi di rito.