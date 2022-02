Cossato, vicini notano fumo dal balcone e lanciano l’allarme (foto M. Pisani per newsbiella.it)

Alcuni vicini di casa notano del fumo provenire da un balcone vicino e lanciano l’allarme. Il fatto si è verificato poco prima delle 13 di oggi, 9 febbraio, a Cossato. Stando alle prime informazioni raccolte avrebbe preso fuoco un vaso, posizionato all’interno di un balcone, per cause ancora da accertare. I Vigili del Fuoco hanno spento il principio d’incendio e messo in sicurezza l’area interessata.