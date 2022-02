Brusnengo, scontro violento tra auto: un’anziana di 85 anni finisce in Pronto Soccorso (foto di repertorio)

Una donna di circa 85 anni è stata trasportata in ospedale per accertamenti dopo essere rimasta coinvolta in un incidente stradale. Il fatto si è verificato nella giornata di ieri, 8 febbraio, a Brusnengo.

Stando alle prime ricostruzioni sembra che due auto si siano scontrate violentemente. Ad avere la peggio proprio l’anziana, lievemente ferita e assistita dal personale sanitario del 118, intervenuto sul posto insieme ai Carabinieri. Indenne l’altro conducente.