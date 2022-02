Biella, donna investita vicina alla rotonda di piazza San Paolo

Forte preoccupazione nella zona di San Paolo di Biella. Secondo le prime ricostruzioni, una donna è stata investita da un mezzo in corsa, a pochi passi dalla rotonda della stazione ferroviaria.

Non è ancora chiara la dinamica esatta dell’accaduto ma la malcapitata è stata assistita dal personale sanitario del 118 e trasportata in Pronto Soccorso per le cure del caso. Non si conoscono al momento le sue condizioni di salute.

La strada è stata chiusa al traffico per consentire le operazioni di rilevamento del fatto da parte delle forze dell’ordine, presenti sul posto. La viabilità è rallentata e deviata verso altre direzioni.