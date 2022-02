Libera scelta del riparatore: la parola ad Alberto Bonino di Federcarrozzieri

La circolazione su strada implica inevitabilmente incidenti che, fortunatamente, grazie alle nuove tecnologie ed ai sistemi di sicurezza sempre più efficaci preservano la vita dei conducenti.

In caso di sinistro stradale con vetture coinvolte è importante da subito assicurarsi che le condizioni di salute di tutti quelli coinvolti siano ottimali prima di procedere alla compilazione della costatazione amichevole (CAI) facendo attenzione a compilare tutti i settori in modo corretto.

Procedere alla riparazione della propria vettura è una cosa molto importante che va affidata ad un professionista di propria fiducia che sia in grado di ripristinare la vettura non solo a livello estetico ma a livello di struttura e sistemi di sicurezza. Una volta riparata deve tornare nelle condizioni iniziali per essere nuovamente in grado di salvare la vita degli occupanti se viene nuovamente coinvolta in un incidente.

La legge dell'agosto 2017 sancisce la libertà di scelta del riparatore e prevede l'integrale risarcimento del danno subito. Quando una compagnia assicurativa in caso di sinistro obbliga il proprio assicurato a riparare in un centro di fiducia anziché dove desidera il danneggiato, compie una grave violazione punibile dalla legge. Scegliete sempre liberamente a chi far riparare, chiedete sempre documentazione dei lavori eseguiti.

Sulla sicurezza non si può e non si deve agire con leggerezza.