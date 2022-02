Siccità, a Viverone livello del lago ai limiti di guardia

L’assenza di piogge di fine 2021-inizio 2022 sta causando problemi anche al lago di Viverone, come conferma il sindaco Renzo Carisio: “Sperando che piova e che il lago recuperi un livello decente, il problema attuale è non fare uscire l’acqua”. Una situazione critica è quella della roggia di Azeglio.

“In quel punto – dichiara il primo cittadino - oggi il sedime della roggia è più alto del lago: se il lago cresce diventa più alto del sedime della roggia e l’acqua defluisce. Anni fa è stata fatta una paratoia per contenere il deflusso, che è stata distrutta da ignoti. Nella scorsa legislatura abbiamo fatto molte riunioni della cabina di regia della Provincia di Biella ma non si è concluso nulla”.

“La mia proposta – continua Carisio – è un’opera non statica ma provvisoria per valutare nel periodo di 2-3 anni i problemi che può creare un innalzamento del lago che raggiunga un livello accettabile. Ora bisogna intervenire per evitare che i settori agricoli e turistico vadano in sofferenza”.

Altri problemi specifici sono il ponte della Masseria. “Non è più agibile: ho chiesto un preventivo per l’intervento con risposta 55mila euro più IVA. Quindi ho scritto all’assessore regionale Marnati per chiedere fondi e quindi di interessarsi anche del lago di Viverone, il terzo del Piemonte. Pare che in Regione il nostro lago non interessi a nessuno”.

Il sindaco Carisio dubita che questo problema venga risolto con i fondi del PNRR: “In teoria è possibile però questi fondi sono abbastanza fumosi. Lo scorso autunno ho mandato in Regione il progetto sulla cicloturistica del lago, pari a 550mila euro, che è stato inserito nell’elenco regionale. Però, da allora, nessuno mi ha mai contattato dalla Regione”.