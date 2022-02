L'omaggio della Polizia di Stato di Biella alla figura di Giovanni Palatucci, FOTO

Alla presenza del Prefetto di Biella Franca Tancredi, del Presidente dell'Associazione Nazionale Polizia di Stato Antonio Dimonte e del cappellano della Questura Don Eugenio Zampa, il Questore di Biella Claudio Ciccimarra oggi mercoledì 9 febbraio alle 10, ha reso omaggio alla figura di Giovanni Palatucci, Questore reggente di Fiume, insignito della Medaglia d'Oro al Valor Civile.

Alla cerimonia ha anche preso parte la 2F della scuola Salvemini dell'istituto Comprensivo Biella 3, accompagnata da una docente e dal preside Renato Scutellà.

Dopo una breve orazione di Don Eugenio e un minuto di silenzio e raccoglimento, ha preso la parola il Questore per ricordare la figura di Giovanni Palatucci, che ha aiutato migliaia di ebrei ad evitare la cattura quando era Questore di Fiume durante l’occupazione nazista, e in seguito venne deportato nel campo di concentramento di Dachau dove morì il 10 febbraio 1945, a soli 36 anni. In particolare, ne ha ricordato lo straordinario spirito altruistico, di abnegazione e umanitario.

A seguire, il Prefetto ha ricordato come Palatucci sia riconosciuto come il “Giusto tra le Nazioni”.

I ragazzi della Salvemini sono poi stati invitati dal Questore all'interno dell'edificio della Polizia di Stato a vedere un video che ripercorre alcuni momenti della vita di Palatucci.