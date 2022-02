Cossato, ultimati i lavori sul torrente Strona FOTO

Sono pressoché ultimati i lavori di sistemazione idraulica e taglio della vegetazione del torrente Strona che attraversa l’abitato di Cossato. I lavori sono stati finanziati con un contributo erogato da Regione Piemonte di 200.000 euro a valere sul Fondo di Solidarietà dell’Unione Europea. Le opere hanno interessato la porzione di torrente compresa tra la zona immediatamente a monte del mercato coperto ed il tratto a valle del ponte tra la via Mazzini e la via Martiri della Libertà per una lunghezza di circa 600 metri ed hanno permesso di movimentare il materiale depositatosi nel tempo in alveo con un evidente miglioramento del deflusso delle acque e che renderà maggiormente sicuro il tratto di torrente che attraversa la zona più densamente abitata della città.

I lavori hanno assicurato anche il consolidamento di infrastrutture presenti in alveo – muri di sostegno, soglie – e la rimozione della vegetazione d’invasione presente, riportando ordine e pulizia in una zona centrale della città. “L’attenzione dell’amministrazione sullo stato dei torrenti che attraversano la città - spiega il sindaco Enrico Moggio - continua a rimanere alta, ci attiveremo per riuscire a canalizzare anche fondi del PNRR per altre opere importanti di consolidamento, certi che operare preventivamente sia l’unica strada per fronteggiare il fenomeno sempre più frequente dei repentini ingrossamenti dei fiumi e delle esondazioni”. Nelle foto lo Strona prima e dopo i lavori.