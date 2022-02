Biella, "Aree dismesse", tema di confronto su Agorà

Agorà, la piattaforma di confronto condivisa dal Partito Democratico, ha scelto un tema "Aree Dismesse. Una politica per il paesaggio" che prende forma Biella ma che riguarda tutto il territorio italiano.

Agorà sarà un incontro in presenza e on line, e si svolgerà il 26 febbraio presso il Lanificio Pria, spazio Woolbridge dalle ore 10,00 alle ore 13.00. Ad aprire l’Agorà "Aree Dismesse. Una politica per il paesaggio", saranno il segretario Regionale Paolo Furia e Fabrizio Lava da cui è partito un primo documento.

Per il Pd : "Il paesaggio viene a torto considerato come un tema secondario nella discussione politica, però la qualità della vita passa anche da un equilibrio felice tra natura, spazi costruiti e abitanti. È necessario immaginare le città e i paesaggi del futuro con l'obiettivo di renderli migliori di quelli che abbiamo costruito durante i decenni di maggiore crescita. Nel caso del Piemonte, l’eredità del boom industriale comprende centinaia di immobili abbandonati per i quali a oggi è difficile immaginare un futuro di riutilizzo e che finiscono col costituire un fattore di degrado urbano, sociale e paesaggistico. A questo si aggiungano le difficoltà degli attori pubblici di alienare eventuali immobili destinati a attività trasferite altrove (tipicamente, gli ospedali)".

Il Partito Democratico del Piemonte organizza a Biella un'Agorà Democratica aperta e rivolta a tutti i portatori di interessi, competenze e idee sul tema della gestione delle aree dismesse. Si tratta di un appuntamento di rilievo nazionale, cui prenderanno parte, tra gli altri, Chiara Braga, responsabile ambiente della Segreteria Nazionale PD, e Marco Bussone, presidente nazionale di Uncem.

Interverranno protagonisti del dibattito sia locale sia nazionale sulle aree dismesse in un format snello, volto a raccogliere interventi di 5/7 minuti, molto focalizzati su proposte concrete di azione. L'obiettivo è mettere in campo alcune idee specifiche da trasferire a parlamentari e consiglieri regionali per ritoccare le normative, laddove necessario, e favorire l'incontro tra attori pubblici e privati.

L'agorà si terrà a Biella presso il Lanificio Pria, ma sarà possibile anche partecipare online.