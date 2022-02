Il panino del mese del Birra Elvo BBQ Pub è “l’Americano”

All’interno del caldo ed accogliente BBQ Pub targato Birra Elvo, ogni mese, i clienti potranno scegliere di cenare con il panino del mese pensato, realizzato e proposto dallo staff.

Con l’obiettivo di trasmettere passione e dedizione per la qualità e la ricerca nel mondo del food e del beverage, il Pub biellese basa la propria cucina sulla scoperta di nuovi sapori uniti alla riscoperta di quelli della tradizione, per esaltare i prodotti e le materie prime. La proposta di un panino diverso ogni mese nasce proprio da questa esigenza: quella di proporre sapori differenti seguendo una rotazione dei prodotti di stagione.

Per tutto il mese di febbraio, il protagonista della casa – affiancato dalle prelibatezze BBQ già presenti sul menù classico – sarà “L’Americano”: si tratta di un panino multi-strato nato come omaggio allo spirito e ai sapori americani, composto dal morbido pane “Bun” al carbone vegetale, da un hamburger di Black Angus U.S.A. da 150 g, anelli di cipolla, bacon, jalapeños, insalata, cheddar e salsa BBQ.

Con quale birra Elvo accompagnarlo?

Lo staff del BBQ Pub consiglia l’abbinamento con la “Salto Triplo”, una birra in stile Tripel Bock che si ispira alla tradizione belga, catapultandola e rivisitandola nel mondo della bassa fermentazione, tipica di casa Elvo. La particolarità di questa birra, dal colore ambrato, risiede nel dolce attacco iniziale, in cui si distinguono aromi decisi di frutta matura e albicocca, smorzati in chiusura da un lieve sentore erbaceo e al contempo speziato, che restituisce un finale bilanciato e pulito. Raggiunge gli 8,8 gradi ma - a dispetto della gradazione alcolica decisa - ha una sorprendente e piacevole beva.

L’abbinamento proposto permette dunque di avere un buon bilanciamento per contrasto, consentendo al boccone ed al sorso di amalgamarsi e conservarne le proprie peculiarità: se da un lato la bevuta permette di sorreggere il gusto ricco dell’Americano, d’altra parte consente anche di conferire nuovo slancio per il morso successivo, grazie al suo finale pulito.

“L’Americano” è disponibile anche da asporto.

Il BBQ Pub Birra Elvo si trova a Biella, in via San Filippo, 17.

Per info e prenotazioni: 015 3702122

