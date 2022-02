Veglio, lavori di consolidamento a frazione Borgo nelle zone colpite dalle frane

Proseguono a Veglio i lavori di sistemazione e consolidamento delle zone interessate dalle frane a valle di frazione Borgo. A fare il punto della situazione il sindaco Nicola Marzolla: “Sono parte della serie di interventi da 250mila euro per le opere di messa in sicurezza delle aree, colpite duramente nel corso dell’alluvione dell’ottobre 2020. I lavori sono in corso, speriamo di concluderli entro aprile/maggio di quest’anno”.