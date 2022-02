Tris di nere alla Dragon's Karate

A Torino la Dragon's Karate di Vigliano Biellese, impegnata nei passaggi di dan per esame, ha accompagnato tre donne davanti alla commissione regionale del Piemonte per la Fijlkam, a sostenere l'esame per il passaggio di dan. Aurora Keller e Gloria Piglia, giovanissime atlete della palestra, hanno convinto i componenti della commissione a concedere il passaggio per cintura nera 1° dan!

Altro buon esito con complimenti per la loro compagna che si presentava al passaggio per il 2° dan, Valentina Rossi. Piena soddisfazione per il tecnico per la buona prova sostenuta dalle sue allieve. Salgono cosi a 115 le cinture nere formate dal Maestro 6° dan Arpone Palma, nere 1° dan settantasei, nere 2° dan ventisette, nere 3° dan nove, nere 4° dan 2!