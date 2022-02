Tennistavolo, bella prova ad Alessandria per il Vigliano

Continua a far parlare di sé la squadra di tennistavolo della Polisportiva Vigliano. Domenica, ad Alessandria, la compagine biellese è scesa in campo nel test valevole per il campionato regionale promozionale con: Sebastiano Marino, Umberto Giaume, Edoardo Dal Pio Luogo, Elos Marino e capitan Vittorio Toniolo.

“Tutti loro si sono comportati al di sopra delle aspettative – commentano - Prima partita, persa 4 a 1 contro la PSG Avis Isola AN SPI Villa. Un punto vinto dal nostro giovane Elos Marino e, nonostante il punteggio faccia pensare ad una vittoria schiacciante, in realtà tutte le partite sono state combattutissime e il risultato sarebbe potuto essere totalmente diverso. La seconda partita si è disputata contro il Tennistavolo Alessandria e si è conclusa con la nostra vittoria con il punteggio finale di 4 a 1. I punti sono arrivati, con belle prestazioni, per mano di Sebastiano Marino (2), Edoardo Dal Pio Luogo (1), e dal doppio formato dai nostri giovanissimi Elos Marino ed Edoardo Dal Pio Luogo (1). Così abbiamo finito il girone di andata al 2° posto, alle spalle del PSG Avis Isola, che si è imposta anche nel confronto del Tennistavolo Alessandria con il punteggio di 5 a 0. Il girone di ritorno sarà disputato domenica 20 marzo. Fino allora, il life motive sarà allenarsi, allenarsi, allenarsi!!!”.