Rhythmic School, pioggia di medaglie con ori e argenti FOTO

La stagione federale della ginnastica Ritmica è ufficialmente iniziata nello scorso fine settimana. In due intensi giorni di gara, presso il Palapajetta di Biella con l’ organizzazione dalla Ginnastica Lamarmora, si è disputata la prova unica regionale del Torneo Gold Italia J/S e la prima prova del campionato regionale Silver delle categorie LE ed LD.

La Rhythmic School si è presentata con ben tre atlete nel Torneo Gold, che ha visto scendere in pedana i migliori prospetti regionali: Giulia Sapino nelle junior1, che gareggiando a palla e cerchio ha ottenuto una splendida medaglia d’argento e l’ammissione alla finale nazionale; Camilla Lozito nelle Junior2 impegnata anch’essa a cerchio e palla che si è classificata sesta e Chiara Sinacori che ha gareggiato nelle senior a clavette e nastro classificandosi dodicesima; gruppo quest’ultimo che vedeva in gara tutte le ginnaste che gareggeranno nell’ormai imminente campionato di serie A e serie B nazionale. A seguire, nel pomeriggio di sabato, si è disputata la prima prova del campionato Silver LE. In campo, a rappresentare la scuola di Ritmica di Tatiana Shpilevaya nella categoria A3: Emma Bragante, che impegnata al corpo libero, palla e clavette si è imposta dimostrando ottima tecnica ed eleganza conquistando la medaglia d’oro, medaglia d’argento per Elena Pavanetto che ha sfoderato pregevoli performances a clavette, palla e corpo libero e quarto posto, nonostante tutto, per una convalescente Ginevra Bravaccino che si è presentata a fune e clavette ma non ancora in possesso della forma necessaria per competere per il vertice.

L’ intera giornata di domenica ha visto gareggiare le atlete impegnate nella prova di campionato Silver LD. Due le RSgirls impegnate nella categoria Junior2: Beatrice Antorra che gareggiando a cerchio e clavette si è classificata seconda conquistando la medaglia d’argento e Nadia Dipalma che impegnata a palla e nastro si è posta ai piedi del podio con il quarto posto. Hanno accompagnato le ginnaste in gara lo staff tecnico composto da Arianna Prete e Giada Mello Grand, mentre la DT Tatiana Shpilevaya era impegnata con il corpo giudicante. Questa la sintesi delle tecniche a fine gara: “Nel Torneo Gold ottimo secondo posto di Sapino, nonostante qualche sbavatura di troppo, che le permetterà di disputare la finale nazionale, riservata esclusivamente alle prime tre classificate, vero obiettivo a cui si mirava. Lozito e Sinacori, entrambe reduci da alcune settimane di stop forzato, non hanno potuto competere per il vertice, ma hanno disputato delle discrete esibizioni ed hanno dimostrato buone potenzialità per il futuro. Grande successo nelle LE, con ottimi risultati di Bragante e Pavanetto, oro e argento e Bravaccino, quarta, che per il suo momento di forma attuale è il massimo che poteva fare. Ottime anche Antorra e Dipalma nelle LD con un argento ed un quarto posto, nonostante qualche errorino. In conclusione, non possiamo che essere soddisfatte dei risultati acquisiti dalle nostre atlete, considerando la situazione pandemica in atto e le tante problematiche che abbiamo dovuto superare per poterci allenare in questi ultimi mesi”.

Nel prossimo week end le RSgirls saranno nuovamente in campo per la disputa della prima prova del campionato regionale LC, difenderanno i colori della Rhythmic School: Martina Brocchi nelle A2, Iris Marchesi nelle A3, Giulia Bocci nelle J1, Alessia Botto Steglia nelle J2 e Giada Vitale nelle Senior1.