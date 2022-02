Pechino 2022, Chicco è d'argento

Uno stratosferico Federico Pellegrino si è messo al collo la medaglia d’argento nella sprint in tecnica libera alle Olimpiadi di Pechino 2022. Sull’anello di Zhangjiakou, il 31enne poliziotto di Nus torna a vestire l’argento olimpico in un remake della sprint delle Olimpiadi 2018 – anche se quella volta fu in tecnica classica.