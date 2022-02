BFB U19 travolge Vercelli e vola ai playoff

L'Under 19 del Basket Femminile Biellese non sciupa il primo dei tre match ball e conquista con due giornate di anticipo l'accesso ai playoff. Ospite ai Salesiani lunedì sera era il fanalino di coda Vercelli. Come all'andata partita senza storia. Le ragazze di coach Fabbri indirizzavano subito il match nel primo quarto conclusosi 19 a 7.

Nella seconda frazione la musica non cambiava e il gap si allargava fino al 45 a 20. Dopo la pausa lunga Biella continuava ad aggredire le ospiti, facendo ruotare tutte le ragazze della panchina, comprese le under 15 Elisabetta Strobino, alla sua seconda convocazione con le "sorelle maggiori", e la 2007 Beatrice Bonacci, che bagnava il suo esordio andando a segnare i suoi primi punti in Under 19. Alla fine il tabellone segnava 98 a 45, playoff conquistati, rendendo influenti le gare di mercoledì ad Ivrea e lunedì prossimo con la capolista Castelnuovo.

BFB U19 - P.F.VERCELLI: 98 - 45 (19-7/45-20/69-33). Bfb: Arco 2, Ricino 28, Zanforlini 31, Lentini 6, Peretti 4, Gentile 2, Strobino, Avonto 11, Habti 12, Bonacci 2. All. Fabbri, vice all. Merlo e Riccini.