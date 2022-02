Caccia Arredamenti: I “sarti” dell’arredo “Made in Busto Arsizio” realizzano allestimenti di qualità personalizzati

Caccia Arredamenti è una realtà giovane, dinamica e con una solida competenza nella progettazione e nella costruzione dell’arredo. Con oltre vent’anni di esperienza al servizio di importanti marchi e catene di distribuzione, Caccia inserisce passione e innovazione in un contesto moderno e flessibile offrendo un prodotto di alta qualità, completamente personalizzato e molto competitivo dal punto di vista economico, con un servizio di assistenza dedicato e sempre puntuale che offre una progettazione dedicata, originale e gratuita.

“L’azienda è specializzata nella realizzazione di arredamenti “tailor-made”, ovvero su misura, per spazi commerciali come negozi, boutiques, ristoranti, bar, showrooms, gioiellerie, pasticcerie, panetterie, farmacie, uffici speciali e case private ed è in grado di offrire un allestimento completo impiegando i migliori materiali e tecniche di lavorazione.

“A partire dall'analisi dei costi, la progettazione e la produzione sono mirate ad esaudire tutte le richieste del cliente – spiega Franco Caccia, titolare dell’azienda - . La costante ricerca di nuovi design, nuovi materiali e soluzioni tecniche innovative, ci consentono di realizzare ogni progetto “unico, confezionato su misura”, sino alla consegna ed all’installazione degli arredi”.

Franco prosegue il suo racconto facendo una riflessione sulle modalità di acquisto di oggi, differenziando la vendita online da quella nei punti vendita fisici sempre esistita: “Negli ultimi anni il mondo virtuale è entrato sempre più nella vita di ognuno di noi e, con esso, anche gli acquisti online. Questo fenomeno ha innalzato moltissimo il livello della competizione ed è fondamentale tenerne conto se si ha a cuore la crescita della propria attività commerciale. Nonostante il boom dello shopping online, i negozi fisici continuano ad essere un punto di riferimento costante nella vita di tutti i giorni, ai quali ci si rivolge per acquisti di prima necessità e per “toccare con mano” i prodotti, assistiti e consigliati da personale competente, in un ambiente accogliente e stimolante che riveste pertanto un ruolo primario per il lancio e lo sviluppo dell’attività commerciale. I sondaggi indicano che il 70% delle decisioni di acquisto avviene all’interno del punto vendita e l’80% della frequenza del pubblico dipende dai sentimenti suscitati dai prodotti e dalle precedenti esperienze di acquisto. Da questa analisi emerge che è necessario porre la massima attenzione alla customer experience, ossia all’insieme di fattori, stimoli, emozioni e senso di appagamento che l’esperienza di acquisto nello store suscita nel consumatore”.

È proprio per questo motivo che Caccia Arredamenti sottolinea, ai clienti proprietari di un punto vendita, come distinzione e rinnovamento siano le chiavi per aprire la porta dello sviluppo, puntando sull’immagine curata del proprio negozio e creando un’ambientazione che ne esalti la personalità, che sappia rinnovarsi nel tempo e mantenere aperto il dialogo con il consumatore, che oggi ripone nel negozio fisico sempre più aspettative legate all’esperienza e alla qualità del proprio tempo speso.

Gli spazi di vendita, per essere efficaci, devono incuriosire, sedurre, suscitare valori emozionali e devono essere capaci di raccontare una storia, attraverso un percorso sensoriale in cui gli elementi strutturali e di arredo diventano interattivi. La progettazione, infatti, parte proprio dai valori che l’azienda vuole comunicare, combinando soluzioni creative e funzionali, ottimizzando gli spazi e le risorse a disposizione e rendendo il cliente protagonista dell’esperienza, coinvolgendolo in una narrazione autentica e originale. Lo store, così come lo spazio dedicato alla ristorazione, devono essere in grado di far entrare il visitatore in una dimensione nuova e attraente, fargli vivere un’esperienza confortevole e da ricordare.

Presentarsi con una immagine curata e studiata nei particolari, sia che si tratti di uno stile rustico oppure elegante e raffinato, significa prendersi cura dei propri ospiti e al contempo esprimere la propria personalità, per incuriosirli, stimolarli, metterli a proprio agio e gettare così le basi per un rapporto duraturo. In questa prospettiva, diventa fondamentale costruire e rinnovare gli spazi con un progetto originale “cucito su misura” e che non si fa dimenticare.

“Per quel che riguarda invece il budget di spesa, non è necessario fare enormi investimenti - specifica Franco - ma, anche con un piccolo budget, si possono realizzare allestimenti personalizzati e accattivanti, curati nei dettagli e mirati per ogni esigenza, potendo spaziare tra proposte classiche o moderne ma sempre accompagnate da una visione trasversale, per creare la perfetta ambientazione in cui rispecchiare la propria attività e distinguerla da tutte le altre”, - e conclude con il motto - “siamo seri ma nulla è di serie!”

